Ушёл великий Никита Павлович Симонян... Он был всегда. Он являл собой бодрость духа и бесконечную, неиссякаемую энергию. Невероятная карьера и невероятная жизнь! 99 лет... Светлая память.

Никита Павлович, как он сам говорил, служил футболу. Поговорить о футболе мы как раз и предлагаем. Вспомним Никиту Павловича, а ещё обсудим 16 тур РПЛ. В нём и помимо дерби «Спартака» с ЦСКА было много интересного: шикарный матч «Локо» и «Краснодара», мгновенная победа «Динамо» после ухода Карпина, очередной дурацкий налог на иностранцев и серьёзная проверка для системы Fan ID. Может, наконец поймём, кому и для чего она нужна.

Это «Футбольный клуб». Благоволите!