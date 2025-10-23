Приветствуем любителей хоккея! Это новый выпуск шоу «КХЛ Временно», в котором Владимир Гучек, Михаил Зислис, Леонид Вайсфельд и Алексей Емелин прошлись по главным событиям мира КХЛ.

Проблемы СКА продолжаются: что происходит с питерскими армейцами? Пришло ли время для радикальных мер?

А у ЦСКА все прекрасно: отстранение пошло Спронгу на пользу?

Что творит «Спартак»? Красно-белые упустили преимущество в счете 3:1 и позволили «Шанхайским драконам» выйти вперед. А затем москвичи вытащили игру с 3:6 и выиграли в серии послематчевых буллитов! Что это было?

«Торпедо» стало второй командой на Западе: сумеют удержаться в четверке? Или в какой-то момент скажется бюджет и не самая большая глубина состава?

Что за слухи про Лайпсика и «Нефтехимик»? Насколько это хорошее усиление для Нижнекамской команды?

Надолго ли хватит «Северсталь»? У команды - пять побед подряд и и семь побед в восьми играх!

«Локомотив» проиграл «Ак Барсу», но остается лидером на Западе. Что будет дальше? Приятного просмотра!