Всем всем настоящим любителям хоккея! Это новый выпуск КХЛ Временно, в котором Михаил Зислис, Владимир Гучек, Алексей Емелин и Сергей Гомоляко обсудили главные события и новости прошедших дней.

Динамо может обменять Подъяпольского в Трактор: что об этом известно Зислису? При этом генеральный директор клуба Сушко назвал эти слухи бредом.

Нефтехимик и Авангард устроили жару в Нижнекамске — хозяева совершили крутейший камбэк со счета 2:5! Почему Серебряков сыграл настолько плохо? Зачем Авангард дает столько бросать по воротам?

Как Владимир Гучек не уснул во время комментирования армейского дерби? ЦСКА после поражения от СКА покинул зону плей‑офф Западной конференции КХЛ: почему команда Никита так плоха? Что делать тренеру — может, нужны радикальные меры? Или есть неприкасаемые игроки?

СКА выходит из пике: команда укрепляется в зоне плей-офф — что изменилось в команде Ларионова? Легионеры показывают крутую игру, а питерские армейцы выиграли шесть игр в последних семи матчах.

Гришин, Исаков, Козырев – это тренеры новой формации? В чем секрет — как их командам удается показывать внушительные результаты?

Евгений Кузнецов — пока вне состава Металлурга: это причины воспитательного характера или действительно его игровые кондиции оставляют желать лучшего — что об этом думает Сергей Гомоляко?

Гру ушел сам, слухи про Хартли активно расходятся. А для Ги Буше делают вообще все, чтобы он привел Авангард к Кубку Гагарина. В чем сложности работы с зарубежными тренерами? Почему в своей команде все так хотят видеть иностранных специалистов? Желаем приятного просмотра!