Многие фанаты Арсенала считают, что сезон 2007/08 Английской Премьер-Лиги разделил историю их любимого клуба на до и после.

Бесконечно красивый футбол, но ужасный перелом Эдуардо. Целая россыпь молодых талантов, но нехватка опыта в борьбе за серьёзные титулы. Романтика и трагедия, которые так тесно соприкасаются - та команда Венгера подарила огромное количество тем для обсуждений.

Артём Таран устраивает сеанс футбольной ностальгии и рассказывает о том, как Арсенал начинал свою перестройку после того самого сезона Непобедимых. Идеалистический мир футбола по Венгеру, самый красивый Арсенал и самая глубокая рана его фанатов. Всё это в новом выпуске Акцент Ретро. Смотрим!

Тг-канал Артёма: https://t.me/taraniwe

Наш Сайт: https://englishaccent.online

Акглийский Акцент в телеграм: https://t.me/englishntvplus

Английский Акцент VK: https://vk.com/englishntvplus

Английский Акцент на Спортсе: https://video.sports.ru/tag/LmBbUdaODFn-aEUO5Lxe97HvB1OCZ5S0JrfFG3-nf5g

#АПЛ #Арсенал #Венгер