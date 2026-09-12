Футбол – просто игра, не так ли? Если вдуматься, в жизни есть множество гораздо более важных и значимых вещей, от которых напрямую зависит существование человечества. К сожалению, в мире нередко происходят по-настоящему кошмарные события, не позволяющие наслаждаться обыденностью. И именно футбол часто становится спасением.

Друзья, новый выпуск исторического цикла «Футбольного клуба», помимо прочего, о том, как наш любимый вид спорта может наполнять светом даже самую кромешную темноту. Однако, разумеется, бывает и наоборот – все зависит от целей тех, кто им распоряжается. Павел Бобков попытался установить роль футбола в общественной жизни на примере страшных событий в Руанде в 1994 году.

Ведущий выпуска: Павел Бобков https://t.me/bobpavel

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00:00 Радость сменилась кошмаром

02:16 Вы в историческом цикле «Футбольного клуба»

02:57 Тутси и хуту

06:23 Как футбол влиял на общество

08:26 Предпосылки беды

09:26 Гражданская война

10:43 Спорт стал частью политики

14:16 Начало ужаса

15:17 Пропаганда через матчи

16:32 Футбол спасал жизни

18:04 Последствия жутких событий

19:45 Эпохальный успех сборной Руанды

21:19 Важность выхода на Кубок Африки

21:53 Проблемы остаются до сих пор

24:48 Так какова роль футбола?