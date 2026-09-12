Ужасы Руанды. Как футбол спасал жизни
Футбол – просто игра, не так ли? Если вдуматься, в жизни есть множество гораздо более важных и значимых вещей, от которых напрямую зависит существование человечества. К сожалению, в мире нередко происходят по-настоящему кошмарные события, не позволяющие наслаждаться обыденностью. И именно футбол часто становится спасением.
Друзья, новый выпуск исторического цикла «Футбольного клуба», помимо прочего, о том, как наш любимый вид спорта может наполнять светом даже самую кромешную темноту. Однако, разумеется, бывает и наоборот – все зависит от целей тех, кто им распоряжается. Павел Бобков попытался установить роль футбола в общественной жизни на примере страшных событий в Руанде в 1994 году.
Ведущий выпуска: Павел Бобков https://t.me/bobpavel
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00:00 Радость сменилась кошмаром
02:16 Вы в историческом цикле «Футбольного клуба»
02:57 Тутси и хуту
06:23 Как футбол влиял на общество
08:26 Предпосылки беды
09:26 Гражданская война
10:43 Спорт стал частью политики
14:16 Начало ужаса
15:17 Пропаганда через матчи
16:32 Футбол спасал жизни
18:04 Последствия жутких событий
19:45 Эпохальный успех сборной Руанды
21:19 Важность выхода на Кубок Африки
21:53 Проблемы остаются до сих пор
24:48 Так какова роль футбола?