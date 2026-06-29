На ЧМ-2026 официально стартовала самая зрелищная и интересная часть турнира – стадия плей-офф. Теперь 32 сильнейшие команды группового этапа будут продолжать бороться за титул в матчах на вылет. Достойных претендентов в этом году действительно много: Аргентина с неудержимым рекордсменом Месси, Франция с сильнейшей атакующей линией, непредсказуемая Бразилия, прагматичная Англия Томаса Тухеля и многие другие национальные сборные.

Но не переживайте! Мы поможем вам разобраться во всех перепитиях стартовавшего плей-офф. Алексей Ярошвский составил собственный тирлист, где не только рассказал о главных фаворитах и аутсайдерах, но и подробно остановился на тех командах, которые могут приятно удивить уже в ближайших играх. Ну и без критики в адрес Уругвая и Турции тоже не обошлось.

Главное о предстоящих матчах плей-офф ЧМ-2026 – в нашем новом выпуске. Это «Футбольный клуб», мы начинаем!

Выпуск про футбольных карликов: • РЕКОРДСМЕНЫ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА: самые малень...

Ведущий выпуска:

Алексей Ярошевский

Telegram: https://t.me/Raw_Yaro

Социальные сети:

TG: «Футбольный клуб» — https://t.me/QryaProDucktion

TG: «Симпл Спорт» — https://t.me/simplesportagency

VK: https://vk.com/radioutkin

YouTube: / @utkinlive

По вопросам рекламы:

Email: simple@simple-sport.ru

Telegram: @sport_simple