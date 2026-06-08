Спустя 32 года чемпионат мира возвращается в Америку. Тогда, в 1994-м, лучшим бомбардиром турнира стал Олег Саленко, а закончилось все слезами Роберто Баджо после эпохального промаха с пенальти в финале против Бразилии.

А что будет в этот раз? Именно таким вопросом озадачился Алексей Ярошевский в новом выпуске «Футбольного клуба». До старта мирового первенства остается совсем мало времени, пора погружаться в атмосферу безудержного футбола. Поехали!