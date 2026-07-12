ЧМ-2026 подобрался еще ближе к долгожданной развязке. Сто сыгранных матчей – позади, нам осталось насладиться лишь четырьмя самыми горячими противостояниями турнира.

Все четвертьфинальные вывески получились интригующими, но главные фавориты все равно смогли выйти в следующую стадию! Как атака сборной Франции «уничтожила» Марокко? В чем причина игрового спада сборной Англии? Что помешало отличиться Харри Кейну и Лионелю Месси? Чья ошибка драматичнее – Ламменса или Эмболо? Какая сборная – главный фаворит на победу в турнире?

На все эти вопросы ответил Алексей Ярошевский в нашем новом выпуске. Это «Футбольный клуб», мы начинаем!