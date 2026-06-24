Второй тур группового этапа ЧМ-2026 завершился, ожидаемо подбросив нам несчетное количество тем для обсуждения. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира, Испания и Англия поменялись ролями, сборная Германии обрела неожиданного героя, а Турция Монтеллы сенсационно лишилась шансов на плей-офф уже после двух сыгранных матчей.

Эти и другие события прошедшей игровой недели подробно разобрал в новом выпуске Алексей Ярошевский. Это «Футбольный клуб», мы начинаем!