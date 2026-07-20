Грандиозный, масштабнейший, монументальный и единственный в своем роде – это про чемпионат мира-2026. В какой-то момент казалось, что мы не футбол смотрим, а бежим какой-то марафон. 104 матча позади! Но все, даже самое-самое большое, когда-нибудь заканчивается. Испания – чемпион мира, Аргентина – с серебром, Месси – плачет.

Финал получился неоднозначным с игровой точки зрения, но в любом случае навсегда останется в истории. Пора осмыслять не только решающую битву, но и весь турнир в целом. В новом выпуске «Футбольного клуба» по мотивам эпохального ЧМ – разбор плюсов и минусов ушедшего первенства. Начинаем!

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