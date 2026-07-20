Итоги ЧМ-2026 | МЯЧ Подкаст
Чемпионат мира закончился, а значит, возвращаются подкасты в составе четырех ведущих! Сегодня в студии Саня Журавлев, Кирилл Хаит, Васант Балан и Дима Панферов подведут итоги самого масштабного мундиаля в истории. Обсудим новый формат турнира, групповой этап, плей-офф, подробно разберем финальный матч Испания – Аргентина, путь на турнире всех топ команд, а также по традиции подведем итоги – выберем лучших и худших.
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