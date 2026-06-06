Сборная Узбекистана несколько десятков лет шла к чемпионату мира. Концентрация и характер событий за это время поразит любого, даже самого насмотренного зрителя – скандальные переигровки, глупейшие дисквалификации, пожизненные отстранения от футбола, обвинения в договорняках и разрушительные конфликты.

Комедия сменялась боевиком, затем появлялась драма – и так по кругу. В итоге образовалась монументальная эпопея, завершившаяся, к счастью, хэппи-эндом. Мы запускаем новый еженедельный формат спецвыпусков, в которых будем рассказывать захватывающие истории футбольной вселенной, коих, поверьте, предостаточно.

Открывает цикл ведущий «Футбольного клуба» Тимофей Синявский с немыслимым сюжетом про Узбекистан. Готовимся к чемпионату мира вместе – поехали!