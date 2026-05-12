Клубный сезон стремительно и ярко приближается к своему завершению. «Барселона» впервые в истории стала чемпионом после победы в Эль-Класико, «Реал» докатился до состояния гражданской войны, а Жозе Моуринью уже в ближайшие месяцы может снова оказаться в Ла Лиге, возглавив «королевский клуб».

В российском футболе тоже хватает красивых сюжетов. Московское «Динамо» сенсационно обыграло «Краснодар», практически лишив «быков» шансов на титул. Александр Ерохин приблизил «Зенит» к чемпионству в очередной юбилейный сезон, а Никита Медведев из Пари НН вступил в открытую конфронтацию с фанатами из-за плакатов в поддержку Шпилевского.

Эти и другие темы подробно осветил Павел Чепурин в нашем новом выпуске. Это «Футбольный клуб», мы начинаем!