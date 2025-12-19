В новом тактическом выпуске «Футбольного клуба» мы отправляемся в Гипускоа, один из самых влиятельных тренерских регионов в современном футболе. Именно здесь были взрощены самые гибкие и пытливые умы современного тренерского ремесла — Унаи Эмери, Микель Артета, Хаби Алонсо, Андони Ираола и многие другие.

Антон Михашенок подробно разберет фигуру и влияние на спорт Микеля «Профессора» Этчарри — человека, без которого невозможно представить философию баскского футбола. Какие ценности лежат в его основе? Почему так много внимания уделяется местному менталитету, восприятию пространства и правильному принятию решений? Кто — идеальный футболист по мнению Микеля Этчарри? Все ответы — в новом тактическом выпуске!

Это «Футбольный клуб». Мы начинаем!