Российский футбол — цикличен. Сейчас мы находимся в начале очередной новой эпохи «Спартака». Деян Станкович уволен, а значит московский гранд снова находится в поиске главного тренера.

Традиционно крупнейшие СМИ стали пестрить заголовками с именами потенциальных кандидатов. Станет ли Иван Юрич новым тренером «Спартака»? Почему уже пора довериться Мостовому? Какие плюсы в приглашении Демикелиса и Риеры? Получится ли переманить из «Ахмата» Станислава Черчесова? Или стоит прибегнуть к совсем экзотическому варианту и вернуть Олега Романцева?

В новой реплике Алексей Дурново емко рассказал о главных кандидатах на пост нового тренера «красно-белых». Это «Футбольный клуб». Мы начинаем!