Чемпионат России – всё! 2025 год официально закрыт. Позади 18 туров, и самое время суммировать впечатления о первой части сезона. Мы взяли топ-6 и тщательно перемыли кости каждой команде. Почему «Краснодар» – снова лидер? Из-за чего «Зенит» такой скучный? Не слишком ли разнылся Челестини? В чём феномен «Локомотива»? Как остановить «Балтику»? Кто будет тренировать «Спартак»? И бонус-трек: что произошло между Карпиным и «Динамо»?

Это «Футбольный клуб». Красиво провожаем РПЛ на зимовку!