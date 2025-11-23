Как же хорош Вадим Романов! Нет, ну правда: с ходу выиграть дерби, да ещё с проблемной, замученной Станковичем командой – это круто. Романов не стал мудрить с составом, поработал над психологией и добился результата. Качество игры – другой вопрос. Переоценивать победу над ЦСКА, у которого тоже вагон проблем, конечно, не надо. Но «Спартак» выиграл, это главное. Ему нынче не до жиру – качество, стиль и стеночки с забеганиями подождут.

А что по судейству? Падение Кругового после столкновения с Максименко – пенальти или нет? А борьба Зобнина с Дивеевым? Почему не «точка»?! Короче, Сергей Карасёв тоже дал огня!

Это «Футбольный клуб». Вашему вниманию – оперативная реплика по итогам большого московского дерби. Велкоме!