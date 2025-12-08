Всем поклонникам отечественного футбола большой привет! Это новый выпуск шоу «Родной футбол», в котором Михаил Моссаковский, Владимир Быстров, Сергей Егоров и Виктор Гончаренко проводили РПЛ на зимнюю паузу и разобрали последние события.

Спартак снова пропустил после аута, но сам не забил Динамо ни одного гола. Как изменился состав красно-белых по сравнению с игрой с «Балтикой»? Что будет с Романовым дальше? Динамо было лучше по всем цифрам и по xG: но почему у бело-голубых отняли сразу два гола? Дмитриев и Солари заканчивают первую часть сезона как лидеры, хотя начинали как игроки ротации. А будущее Гусева по-прежнему туманно.

Зенит без Глушенкова и Мостового в старте справился с Акроном, но удаление Неделчару на 10-й минуте сразу изменило игру в пользу петербуржцев. Какие проблемы будут у Семака с основным нападающим на весеннюю часть сезона? Акрон закончил год на 9-м месте, проиграв 2 последних матча — Дзюба и Пестряков помогли команде выйти из кризиса и подняться в середину таблицы.

Что не так со спорным удалением Табидзе в игре махачкалинского «Динамо» с «Пари НН» после фола на Олусегуне? Что об этом думает известный арбитр Лапочкин? Махачкала теперь претендент на вылет? А Шпилевский выиграл второй матч подряд и покинул зону вылета — заслужил, чтобы остаться в команде на весну!

Локомотив уходит в отпуск, оставаясь в чемпионской гонке, а Баринов, возможно, провел последний матч в составе железнодорожников: смогут ли подопечные Галактионова бороться за титул без него? Какова роль Пиняева в «Локомотиве»? У Сочи — худшая оборона в истории РПЛ в 21 веке. Почему у Осинькина не получается в роли антикризисного менеджера?

Балтика без Талалаева сохранила структуру и качество игры: калининградцев хватило физически на все 18 туров. Пробег в матче с Крыльями Советов в 120 км — это уровень Лиги чемпионов!

Как Краснодар доминировал в матче с ЦСКА: по касаниям в штрафной у быков было подавляющее преимущество. Но армейцы в меньшинстве не сломались: забили усилиями вышедших на замену Алвеса и Мусаева. А Акинфеев провел неоднозначный матч. Желаем приятного просмотра!