Приветствуем любителей РПЛ! Это новый выпуск шоу Родной футбол — на этот раз в прямом эфире. Михаил Моссаковский, Александр Григорян и Виктор Гончаренко обсудили последние новости вокруг чемпионата России, а также затронут Кубок России!

Валерий Карпин дал интервью об уходе из Динамо: почему тренер не признал своих ошибок? Тема совмещения теперь окончательно закрыта? Что 56-летний специалист требовал от игроков? И какой теперь статус у Каприна в тренерском цехе?

Вадим Романов меняет Спартак: как красно-белые играли против ЦСКА и против Локомотив? Что не так с тактическим решением совместить на фланге Зобнина и Денисова? Изменилось ли отношение к Романову после двух подряд побед в дерби? Что будет дальше — есть ли перспективы у тренера в Спартаке?

Ролан Гусев останется в Динамо и спасет сезон в Кубке после провала в чемпионате? Способен ли он провести перестройку в команде? Какое значение будет играть матч против Ахмата — это шанс для специалиста закрепиться на посту уже без приставки «и.о.»? А что эта игра значит для грозненцев — может ли Черчесов оказаться на грани отставки? Его активно сватают в Динамо — что об этом известно?

ЦСКА испытывает явные проблемы — что происходит с командой и откуда взялись кадровые проблемы? Почему трансферная кампания армейцев удачная с точки зрения бизнеса и прибыли, но не удачная по качеству игроков? Почему красно-синие так плохо играют именно после паузы на матчи национальных сборных? И почему команда в Кубке отличается от той, что выступает в чемпионате России? Фактор Акинфеева по-прежнему работает? И Матия Попович — действительно тот самый джокер ЦСКА из которого можно вылепить игрока основы?

Пари НН назначил нового спортивного директора — как Антон Евменов будет строить новую команду? Где уже работал специалист и чем известен? Почему Шпилевский - прогрессивный тренер, который не создан для РПЛ? Какова будет его судьба?

Желаем приятного просмотра!