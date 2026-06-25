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Чемпионат мира по футболу 2026 года. Десятки тысяч туристов и атмосфера праздника. Но есть на карте этого турнира один город, за который организаторы в США переживают больше всех. Это Филадельфия. Колыбель американской демократии. Город, где была подписана Декларация о независимости. И он же - столица уличного кошмара современной Америки.

Власти клялись, что к началу мундиаля наведут порядок. Но смогли ли они это сделать? И стоит ли вообще рисковать, покупая билет на матч в Филадельфии? Что ждет туриста, который решит сэкономить на жилье? И почему вообще американский город, где родилась независимость, превратился в одну из самых опасных криминальных столиц планеты?

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