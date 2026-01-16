История Павла Михальски - это путь от обожаемого всеми лидера фанатов «Вислы» до самого ненавистного человека в Польше. Он бросал ножи в звезд футбола, строил наркоимперию и едва не уничтожил легендарный клуб. Но самый шокирующий поворот ждал всех в конце. Из криминального авторитета Михальски превратился в ключевого свидетеля, сдавшего сотни людей. Но почему он это сделал? И где он находится сейчас? Это история о главном враге польского футбола.

Добро пожаловать в «Бойцовский клуб» - проект, в котором мы исследуем криминальные схемы самых жестоких фанатских группировок планеты.