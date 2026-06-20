Чемпионат мира 2026 в самом разгаре. В этот раз самый масштабный турнир планеты расширили до 48 команд, что дает возможность вспомнить школьные знания по географии. Каких только сборных в этот раз нет! В этом ролике поближе познакомимся с историей всех участников ЧМ. Вспомним, как команды раньше выступали на мундиалях и расскажем о главных звездах в истории каждой сборной. После просмотра будете в теме на 100%.

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