В этом ролике поговорим про «РБ Лейпциг». Многие называют их самой ненавистной командой Германии. Фанаты соперников принципиально бойкотировали его матчи: болельщики «Фрайбурга» однажды предпочли поехать на игру третьей лиги, чтобы поддержать вторую команду. Лишь бы не присутствовать на матче с ними. А если и не бойкотировали, то устраивали жаркие перфомансы. В 2014-м 20 тысяч болельщиков «Униона» болели на стадионах в черных пончо – символе «смерти футбольной культуры» из-за притока денег в этот клуб. Самый громкий эпизод случился в 2016-м – на матче Кубка Германии. Фанаты «Динамо Дрезден» бросили на поле настоящую окровавленную голову быка. Болельщики многих клубов принципиально даже не называют эту команду по имени. Вместо этого используют презрительное прозвище – «Банки». При этом часть фанатов называет «РБ Лейпциг» примером прогресса. Я решил лично отправится в Лейпциг, чтобы во всем разобраться.

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