В этом ролике поговорим про темную сторону Лиги чемпионов. Все же помнят историю с Винисиусом? Вингер «Реала» обвинил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни в расизме – тот якобы сказал оскорбление, прикрывая рот футболкой. Прочитать слова по губам невозможно. И несмотря на отсутствие железных доказательств, УЕФА временно отстранил игрока «Бенфики». Тем самым запустив споры о презумпции невиновности, давлении общественного мнения и границах правосудия. УЕФА продает ЛЧ как идеальную витрину футбола, но за глянцем всегда существовала другая сторона турнира. Расизм, политика, судейские скандалы, договорные матчи, давление больших денег и решения, которые меняли судьбы клубов. Лига чемпионов десятилетиями собирала не только великие финалы, но и громкие зашквары. На них сегодня и остановимся поподробнее.

