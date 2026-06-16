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Итак, сегодня мы переносимся в Мехико. Один из самых крупных мегаполисов планеты. Здесь находится легендарная “Ацтека”. Стадион, который принимал сразу два финала Чемпионата мира по футболу. Настоящий символ, безопасность возле которого обеспечивается на самом высоком уровне. Но стоит сделать несколько шагов в сторону от стадиона и вы окажетесь в месте, где никто вам ничего не гарантирует. В месте, где люди живут по совершенно другим законам.

Сегодня мы отправимся в путешествие по темной стороне мексиканской столицы и посетим районы, в которые таксисты отказываются ехать даже за тройную плату. Расскажем, как местные футбольные клубы связаны с криминальными синдикатами и правда ли, что туристов здесь похищают прямо возле банкоматов?

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