Футбольный клуб «Аякс» - это гордость Амстердама. Но за громом трибун и великой славой десятилетиями скрывалась мрачная тайна. Фанатская группировка «F-Side», которая была не просто группой поддержки, а настоящим филиалом мафии. А ее лидер Мартин Ван Де Поль – наркобароном.

Как футбольный хулиганизм превратился в многомиллионный наркобизнес? Почему президент «Аякса» лично навещал осужденного убийцу в тюрьме? И как фанатские автобусы годами перевозили тонны наркотиков по всей Европе?

Мы погружаемся в самую темную главу истории голландского футбола. От «Битвы при Бевервейке» до убийства в борделе, от тюремных интриг до пожара на «Йохан Кройф Арене». Это расследование о том, как криминал захватил один из самых титулованных клубов мира, и почему тот, кто стал мостом между ультрас и мафией, в итоге был убит на улице на глазах у своей дочери.