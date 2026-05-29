Он купил Ferrari за 285 000 евро, хотя никогда не имел водительских прав. Он чуть не убил звезду «Наполи» Эсекьеля Лавесси прямо в ночном клубе. Он руководил самой массовой дракой в истории итальянского футбола, где погиб человек. А в свободное время поставлял в Европу тонны запрещенных веществ.

Это история Дженнаро Де Томмазо - по кличке «Падальщик». Для одних - легендарный лидер «Курвы А», голос неаполитанских ультрас. Для других – «серый кардинал» Неаполя, организовавший наркосеть на полмиллиарда евро. А для собственного отца - просто предатель, который сдал полиции всю свою семью.