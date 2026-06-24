Чемпионат мира по футболу 2026 уже начинает 3 круг.

Впереди решающие матчи ЧМ 26. Швейцария и Канада разыграют 1 место в группу B. Бразилия и Шотландия должны подарить нам голы. Мексика уже обеспечила себе 1 место в группе, но Чехия будет играть на победу - только так попадут в плей-офф. Босния и Катар также могут попасть в плей-офф, если победят в своем матче. Марокко попробует забить как можно больше Гаити. А Южная Корея и ЮАР также разыграют путевку в следующий раунд.