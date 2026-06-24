Швейцария - Канада, Бразилия - Шотландия, Мексика - Чехия, Босния - Катар, Марокко - Гаити. ЧМ 2026 - ВидеоСпортс
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