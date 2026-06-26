Чемпионат мира 2026 заканчивает группой этап. Впереди решающие матчи ЧМ. Норвегия и Франция уже вышли из группы, время подарить яркий футбол. Уругвай должен обыграть своего соперника, чтобы выйти в плей-офф. Только это Испания, как это сделать?! Египет одержал первую победу в истории Чемпионатов Мира, а Иран еще нет. Она им крайне необходима. Сенегал сохраняет минимальные шансы на выход в плей-офф, только если крупно обыграет Ирак. Кабо Верде и Саудовская Аравия также могут попасть в плей-офф в случае победы. А Новая Зеландия и Бельгия также поспорят за путевку.