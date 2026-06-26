Норвегия - Франция, Уругвай - Испания, Египет - Иран, Сенегал - Ирак. Чемпионат мира 2026 - ВидеоСпортс
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