Чемпионат мира по футболу 2026 представляет очередные матчи. Германия попробует обыграть крепкий Кот-д'Ивуар, Нидерланды и Швеция должны продолжить голевую феерию, Тунис и Япония проведут важнейший матч за место в плей-офф, а Эквадор попробует как можно больше забить Кюрасао.

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