Португалия - Узбекистан, Англия - Гана, Колумбия - ДР Конго, Панама - Хорватия. Чемпионат мира 2026 - ВидеоСпортс
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