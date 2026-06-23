Португалия - Узбекистан, Англия - Гана, Колумбия - ДР Конго, Панама - Хорватия. Чемпионат мира 2026
#чемпионатмира #чм #чм2026
Чемпионат мира по футболу 2026 завершает 2 тур.
Португалия попробует обыграть Узбекистан. Англия и Гана - ждем очередную победу от команды Тухеля? Колумбия и ДР Конго должны подарить классный футбол. А Панама и Хорватия вообще могут преподнести сюрприз.
Забирайте подарок от меня и ББ: https://t.me/footballmike/3492
Михаил Горячев -комментатор АПЛ - подробно разбирает все матчи ЧМ в Превью на своем канале FootballMike. Подпишись чтобы ничего не пропустить.