Чемпионат мира по футболу 2026 сегодня сыграет последние групповые матчи. Колумбия и Португалия - красочная вывеска, которая обещает подарить яркий футбол. ДР и Узбекистан в борьбе за 3 место в группе. Англия потеряла очки, а Панама так и не забила еще ни гола. Аргентина может выставить второй состав, так как уже вышла из группы с 1 место. Иордания сыграет матч престижа. Алжир и Австрия вполне могут расписать свой матч для обоюдного выхода из группы. А Хорватии надо набирать очки, только вот Гана еще не пропускала на этом ЧМ.

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