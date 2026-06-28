Чемпионат мира по футболу 2026 завершает группой этап. Франция и Аргентина выигрывают легко все матчи. Испания не пропускает. Англия задает вопросы, Колумбия шикарна. Португалия пока не может найти игру. Месси забивает в каждом матче, а Криштиану еще толком себя не показал. Мбаппе и Дембеле меняются местами. Узбекистан вылетает, Эквадор шикарно попадает в плей-офф.

Мексика выиграла все и не пропустила. Южная Корея отдала путевку сборной ЮАР. США и Канада уверенно выходят из групп. Бразилия и Япония, Нидерланды и Марокко. Кот-д'Ивуар и Норвегия - эти пары мы уже увидим в ближайшее время на стадии 1/16 финала.

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