Многие считали, что Гвардиола выгорел и ему пора отдохнуть, но прошедший клубный чемпионат мира показал, что Пеп ещё хорош. У него есть идеи и силы, чтобы провести перестройку в Ман Сити. Ожил Фоден. Хорошо вписались новички – Шерки, Аит-Нури, Рейндерс. По сравнению с прошлым сезоном появилась интенсивность в игре без мяча. Впервые за 13 месяцев команда Пепа совершила более 10 высоких возвратов мяча за игру (во встрече с «Ювентусом»). За «Сити» в предстоящем сезоне будет очень интересно смотреть.

А чем ещё запомнился прошедший турнир? В новом топе подводим итоги клубного мундиаля!

TG Васанта: https://t.me/Vasantino

TG МЯЧ: https://t.me/myachPRO