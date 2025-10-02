После матча Кристал Пэлас – МЮ в январе 1995 года случилась одна из самых известных долгосрочных футбольных дисквалификаций в истории. В случае победы Юнайтед могли выйти на первую строчку, но хозяева отчаянно оборонялись, не жалея ног Эрика Кантона. В какой-то момент француз не выдержал и ответил, за что тут же получил красную карточку.

Уже уходя с поля, футболист резко бросился к трибунам и нанес одному из болельщиков тот самый удар в стиле кунг-фу, а потом еще добавил рукой. Поступок Кантона выглядел диким и несовместимым вообще ни с какими нормами! Футбольная ассоциация назвала это «пятном на репутации футбола».

В итоге, Эрик по первому приговору суда получил 2 недели тюрьмы, однако после апелляции отсидку заменили на 120 часов общественных работ. А от игры в футбол на профессиональном уровне француза отстранили на 7 месяцев.