Летом 2022 «Бавария» потратила 137 миллионов евро, считай, в никуда. Отдали 67 000 000 за Де Лигта. Голландец не убедил и через пару лет его продали со значительным дисконтом в МЮ. Купленный за 18 лямов Гравенберх в Мюнхене потерялся. Также, как и 20-миллионный Тель. Ну а Садьо Мане, за которого выложили 32 миллиона, оказался главным трансферным провалом. Сенегалец быстро потерял место в основе и начал портить атмосферу в команде. От него избавились после первого же сезона.

Ту трансферную кампанию «Баварии» по праву можно назвать провальной. Но, поверьте, в 21 веке у топ-клубов были закупки и похуже. Их мы собрали в новом топе.

