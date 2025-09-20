Есть ощущение, что этот сезон - последний для Гризманна в топ-футболе. В марте Антуану исполнится 35. А его результативность стабильно падает уже 3 года. Кажется, что с потерей резкости и скорости Гризи окончательно перестанет быть игроком основы. Тем более, конкуренция у француза серьёзная. Альварес, Серлот, Баэна, Распадори. Последние 2 года клуб активно закупался, готовясь к спаду Гризманна.

