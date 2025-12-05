🏁 Четырнадцатый тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Артём Таран, Кирилл Михайлов и Семён Торопов во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикэнда в Англии.

🔹 Фулхэм чуть не перебил величайший камбек в АПЛ! Гвардиолу спасли Фоден и Гвардиол.

🔹 Ромеро не спас команду в защите, но сотворил дубль в атаке.

🔹 Пятка Мадуэке, гол Сака и полнейшая донимация Арсенала в матче против Брентфорда.

🔹 Топ-5 коверканий фамилий Марески и Адарабиойо на основе собитий в матче Лидс – Челси.

🔹 Керкез, Кьеза и другие футболисты Ливерпуля, наигравшие на проставу за выступление против Сандерленда.

🔹 Почему в Рубена Аморима продолжают верить фанаты и руководство Манчестер Юнайтед?

✅ Короче, мы обсудили абсолютно всё, что произошло в прошедшем туре Премьер-лиги! Залетайте посмотреть.