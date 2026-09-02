26 августа в Москве состоялась ежегодная встреча руководства КХЛ с представителями СМИ перед стартом нового сезона. На вопросы журналистов почти час отвечали президент Лиги Алексей Морозов и вице-президент Сергей Доброхвалов.

В этом видео публикую пресс-конференцию целиком. Обсудили новое правило с остановкой шайбы рукой и его фактическую отмену после повторного голосования клубов, рекламные контракты игроков вне потолка зарплат, ситуацию с аккредитацией Алексея Шевченко, штраф СКА, положение «Сочи», контракт Василия Глотова, цены на билеты, матчи в Китае и новую стратегию КХЛ.

Я тоже задал руководству Лиги несколько вопросов. В частности, почему правило с остановкой шайбы рукой вообще было принято, если уже на предсезонке против него публично выступили тренеры.

Отдельно поговорили о десятилетнем сотрудничестве КХЛ и FONBET, ситуации вокруг «Торпедо», подготовке к 20-му сезону Лиги и возможном возвращении Александра Овечкина.

Спасибо КХЛ за возможность задать вопросы и получить развернутые ответы.

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