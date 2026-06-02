«Хоккейный разговор» с хоккейным агентом Александром Черных (агентство Winners).

Фрагмент из большого разговора про будущее «Ак Барса» после выхода в финал Кубка Гагарина. Обсудили ситуацию вокруг Анвара Гатиятуллина и его тренерского штаба, переговоры с клубом, возможное сохранение состава финалистов и то, как сегодня в Казани строится команда на следующий сезон.

Отдельно поговорили про Александра Барабанова и слухи о СКА, будущее Тимура Билялова, Григория Денисенко, Артема Галимова, Никиты Лямкина и других игроков, чьи контракты или статусы сейчас обсуждаются.

Плюс — взгляд агента на рынок КХЛ, переговоры, выбор игроков между деньгами и ролью в команде, история Кирилла Пилипенко, а также первые контуры трансферного лета.

Агентство Winners:

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