#ШумиБабаев #ХоккейныйРазговор #КХЛ

Прямой эфир программы «Хоккейный разговор». Гость — хоккейный агент Шуми Бабаев.

Обсудим главные события межсезонья КХЛ и то, что происходит на трансферном рынке прямо сейчас. Поговорим про ситуацию Евгения Кузнецова, Владислава Фирстова, Егора Замулы, Захара Бардакова, Семёна Дер-Аргучинцева, Станислава Галиева и других игроков, чьи интересы представляет Шуми Бабаев.

Отдельно обсудим рынок свободных агентов, последние трансферы КХЛ, интерес клубов к Евгению Кузнецову, возможные варианты продолжения карьеры Станислава Галиева, ситуацию вокруг Семёна Дер-Аргучинцева и ожидания от оставшейся части межсезонья.

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