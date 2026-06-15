Фрагмент прямого эфира «Хоккейного разговора» с Михаилом Зислисом.

Обсудили один из главных трансферов первых дней межсезонья КХЛ — переход Джошуа Ливо в «Авангард». Почему этот ход вызывает столько обсуждений? Как вписать одного из лучших игроков лиги в уже работающую систему большинства? И действительно ли Ливо решает главные проблемы омской команды?

Разбираем трансфер вместе с Михаилом Зислисом и пытаемся понять, станет ли этот переход безусловным усилением для команды Ги Буше или «Авангарду» предстоит серьезная работа по поиску нового баланса внутри состава.

Большая благодарность компании FONBET за поддержку проекта «Роман с Хоккеем».