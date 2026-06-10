Прямой эфир «Хоккейного разговора» с Михаилом Зислисом.

Обсудим главные события первых дней трансферного окна КХЛ: переход Вадима Шипачёва в «Салават Юлаев», контракт Джошуа Ливо с «Авангардом», переход Марата Хайруллина в ЦСКА, назначение Дмитрия Квартальнова в «Локомотив», обмен Василия Атанасова в СКА, ситуацию вокруг Алексея Василевского, а также сорвавшийся переход Владислава Фирстова в Ярославль.

Отдельно возможно обсудим первых победителей и проигравших межсезонья, стратегии клубов на рынке, свободных агентах и трансферах, которые еще могут изменить расклад сил в КХЛ.

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