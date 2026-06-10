Шипачёв в Уфе, Ливо в Омске, а Тодд в Магнитке? Где будет играть Фирстов? | LIVE Трансферы КХЛ - ВидеоСпортс
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