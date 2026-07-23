Барабанов — №1 по зарплате в КХЛ. Как так получилось? | Роман с Хоккеем и Михаил Зислис
#РомансХоккеем #МихаилЗислис #АкБарс
Фрагмент большого выпуска программы «Хоккейный разговор» с Михаилом Зислисом.
Обсудили переход Александра Барабанова в «Автомобилист», почему «Ак Барс» не смог сохранить одного из лидеров команды, действительно ли у казанского клуба стало меньше финансовых возможностей и почему нынешнее межсезонье может стать для «Ак Барса» самым непростым за последние годы. Также поговорили о переговорах с лидерами команды, возможных новичках и перспективах клуба перед новым сезоном КХЛ.
Большая благодарность моим друзьям из FONBET за поддержку проекта «Роман с Хоккеем».
Полный выпуск с Михаилом Зислисом:
YouTube — https://www.youtube.com/live/eyyHpy32...
VK — https://vk.ru/wall-211319101_66241
Дзен — https://dzen.ru/video/watch/6a5f74600...
Рутуб — https://rutube.ru/video/e3d0d0d3fc48b...
Телеграм-канал Михаила Зислиса:
https://t.me/Righthanded78
Другие площадки проекта «Роман с Хоккеем»:
Telegram — https://t.me/hockeywithroman (https://t.me/hockeywithroman?utm_sour...)
VK — https://vk.com/romanwithhockey
Дзен — https://dzen.ru/id/6228d4099261083cf3...
MAX — https://max.ru/romanwithhockey
YouTube «Роман с Хоккеем 2.0» — / @РомансХоккеем-Интервью
Личный нельзяграм — / roma_hockey
Хоккейный нельзяграм — / roman_s_hockey
Телеграм-канал Романа про CS2 — https://t.me/cs2andhockey
Роман с Хоккеем | Михаил Зислис | Александр Барабанов | Ак Барс | Автомобилист | КХЛ | Трансферы КХЛ | Новости КХЛ | Зарплаты КХЛ | Ак Барс новости