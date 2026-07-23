#РомансХоккеем #МихаилЗислис #АкБарс

Фрагмент большого выпуска программы «Хоккейный разговор» с Михаилом Зислисом.

Обсудили переход Александра Барабанова в «Автомобилист», почему «Ак Барс» не смог сохранить одного из лидеров команды, действительно ли у казанского клуба стало меньше финансовых возможностей и почему нынешнее межсезонье может стать для «Ак Барса» самым непростым за последние годы. Также поговорили о переговорах с лидерами команды, возможных новичках и перспективах клуба перед новым сезоном КХЛ.

Большая благодарность моим друзьям из FONBET за поддержку проекта «Роман с Хоккеем».

Полный выпуск с Михаилом Зислисом:

YouTube — https://www.youtube.com/live/eyyHpy32...

VK — https://vk.ru/wall-211319101_66241

Дзен — https://dzen.ru/video/watch/6a5f74600...

Рутуб — https://rutube.ru/video/e3d0d0d3fc48b...

Телеграм-канал Михаила Зислиса:

https://t.me/Righthanded78

Другие площадки проекта «Роман с Хоккеем»:

Telegram — https://t.me/hockeywithroman (https://t.me/hockeywithroman?utm_sour...)

VK — https://vk.com/romanwithhockey

Дзен — https://dzen.ru/id/6228d4099261083cf3...

MAX — https://max.ru/romanwithhockey

YouTube «Роман с Хоккеем 2.0» — / @РомансХоккеем-Интервью

Личный нельзяграм — / roma_hockey

Хоккейный нельзяграм — / roman_s_hockey

Телеграм-канал Романа про CS2 — https://t.me/cs2andhockey

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