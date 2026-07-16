#Металлург #ЕгорКоробкин #КХЛ

Большое летнее интервью с нападающим ХК «Металлург» Егором Коробкиным.

Поговорили о поражении от «Ак Барса» в плей-офф, выводах после сезона, работе с Андреем Разиным, новом контракте, статусе неограниченно свободного агента, уходе Алексея Маклюкова, Романа Канцерова и Ильи Набокова, чемпионском опыте, Владимире Ткачёве, Дмитрии Силантьеве, жизни в Магнитогорске, новогоднем турнире для детей и многом другом.