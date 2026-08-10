Большой влог из Магнитогорска со стройки новой Академии хоккейного клуба «Металлург». Вместе с Данилой Юровым и Егором Коробкиным мы прошли практически весь будущий комплекс: главную и тренировочную арены, раздевалки, тренерские, зал ОФП, медблок, бассейн, сауны, учебные классы, жилые комнаты и игровую зону.

А еще поговорили с директором ХК «Металлург» Алексеем Валерьевичем Жлобой о масштабе проекта, двух льдах под одной крышей, 18 раздевалках, жилом блоке более чем на 120 человек, развитии системы клуба, приглашении тренеров со всей России и о том, зачем «Металлургу» такой большой проект для молодых хоккеистов.

Получился не обычный 10–15-минутный влог, который мы планировали изначально, а практически полноценный фильм о том, как сегодня в Магнитогорске строят новую хоккейную систему.

Тайм-коды:

00:00 — Что будет в выпуске

01:12 — Знакомство со строительством

01:33 — Главная арена

02:28 — Гостевая раздевалка

03:37 — Домашняя раздевалка

05:12 — Тренерская

07:11 — Вторая тренировочная арена

08:14 — Детские раздевалки

09:36 — Изучение второго этажа

13:25 — Главный вход на арену

14:22 — Идем на крышу

16:01 — Теплый переход

16:57 — Изучение проекта

18:34 — Жилой блок Академии

19:30 — Столовая

20:33 — Медблок

24:53 — Учебный класс

26:09 — Жилые комнаты

31:18 — Игровая зона

33:38 — Общение с директором ХК «Металлург» Алексеем Жлобой

39:38 — Подводим итоги с Егором Коробкиным и Данилой Юровым

Огромная благодарность хоккейному клубу «Металлург» за возможность побывать внутри строящейся Академии, пройти по объекту практически целиком и показать зрителям, каким будет этот комплекс после завершения строительства.

Персональная благодарность Алексею Жлобе, Евгению Бирюкову, Елене Шкиль, Алексею Мишукову, Павлу Зайцеву, Максу Шмакову, Татьяне Правдиной, Михаилу Долидзе, Антону Чайке и SMM-щикам Васе и Полине за помощь в организации съемок, предоставленные материалы, обратную связь и большое количество работы вокруг этого выпуска.

Большая благодарность моим друзьям из FONBET за поддержку проекта «Роман с Хоккеем». Для меня особенно ценно, что благодаря этому партнерству мы можем делать не только оперативный хоккейный контент, но и такие большие выездные истории, которые требуют серьезных трудозатрат.

Спасибо Даниле Юрову и Егору Коробкину за то, что провели этот день вместе с нами и помогли посмотреть на будущую Академию глазами хоккеистов, которые сами прошли систему «Металлурга».

Данила Юров:

Запрещенная соцсеть — https://www.instagram.com/_yurov22

Егор Коробкин:

Запрещенная соцсеть — https://www.instagram.com/korobok_94

TG — https://t.me/korobkinG94

ХК «Металлург»:

Запрещенная соцсеть — https://www.instagram.com/hcmetallurg

TG — https://t.me/metallurgmgn

VK — https://vk.com/metallurgmgn

YouTube — https://youtube.com/@HCMETALLURG

Еще больше эксклюзивов о ХК «Металлург»:

🏒 Андрей Разин — о «Металлурге», вылете от «Ак Барса», трансферах и жизни без хоккея

https://youtu.be/HPex6OqMtow

🏒 Егор Коробкин — о Разине, «Металлурге», Маклюкове, Кубке Гагарина и новом сезоне

https://youtu.be/XZdJkTaRmDY?si=rGwClAuWj5H3SydS

🏒 Евгений Бирюков — о трансферах «Металлурга», Тодде, Канцерове, потолке зарплат и будущем клуба

https://youtu.be/Xw8Wadly6R8?si=qkB87S5f8oM_QYUp

🏒 «Наш хоккей»: Дмитрий Силантьев — будущее за быстрым хоккеем!

https://youtu.be/RRXXwT-Z-mY?si=iWHKPLsWCMZ_4Z5x

🏒 Данила Юров: первый сезон в НХЛ, Капризов, «Металлург» и жизнь в Америке

https://youtu.be/QWJbeyNS4Oo?si=OjpuQQd1wFf0EyJC

Другие площадки проекта «Роман с Хоккеем»:

TG — https://t.me/hockeywithroman

VK — https://vk.com/romanwithhockey

Дзен — https://dzen.ru/id/6228d4099261083cf3b6ad29

MAX — https://max.ru/romanwithhockey

Личный нельзяграм — roma_hockey

Хоккейный нельзяграм — roman_s_hockey

YouTube «Роман с Хоккеем 2.0» — https://youtu.be/pCuBcQ4nFhM?si=v1cN2bzLLCKz9KhY

TG-канал Романа про CS2 — https://t.me/cs2andhockey

Новая Академия «Металлурга» в Магнитогорске: две ледовые площадки под одной крышей, 18 раздевалок, арена на 1200 зрителей, жилой корпус более чем на 120 человек, медицинский центр, бассейн, сауны, учебные помещения и полноценная инфраструктура для подготовки молодых хоккеистов. Большая экскурсия по строящемуся объекту вместе с Данилой Юровым, Егором Коробкиным и директором ХК «Металлург» Алексеем Жлобой.

Роман с Хоккеем | Металлург | Академия Металлурга | Данила Юров | Егор Коробкин | Алексей Жлоба | КХЛ | Магнитогорск

#Металлург #Магнитогорск #КХЛ #РомансХоккеем #ДанилаЮров #ЕгорКоробкин #АкадемияМеталлурга #Хоккей