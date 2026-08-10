Будущее «Металлурга»: строящаяся Академия изнутри | Юров, Коробкин и Жлоба | Июль 2026
Большой влог из Магнитогорска со стройки новой Академии хоккейного клуба «Металлург». Вместе с Данилой Юровым и Егором Коробкиным мы прошли практически весь будущий комплекс: главную и тренировочную арены, раздевалки, тренерские, зал ОФП, медблок, бассейн, сауны, учебные классы, жилые комнаты и игровую зону.
А еще поговорили с директором ХК «Металлург» Алексеем Валерьевичем Жлобой о масштабе проекта, двух льдах под одной крышей, 18 раздевалках, жилом блоке более чем на 120 человек, развитии системы клуба, приглашении тренеров со всей России и о том, зачем «Металлургу» такой большой проект для молодых хоккеистов.
Получился не обычный 10–15-минутный влог, который мы планировали изначально, а практически полноценный фильм о том, как сегодня в Магнитогорске строят новую хоккейную систему.
Тайм-коды:
00:00 — Что будет в выпуске
01:12 — Знакомство со строительством
01:33 — Главная арена
02:28 — Гостевая раздевалка
03:37 — Домашняя раздевалка
05:12 — Тренерская
07:11 — Вторая тренировочная арена
08:14 — Детские раздевалки
09:36 — Изучение второго этажа
13:25 — Главный вход на арену
14:22 — Идем на крышу
16:01 — Теплый переход
16:57 — Изучение проекта
18:34 — Жилой блок Академии
19:30 — Столовая
20:33 — Медблок
24:53 — Учебный класс
26:09 — Жилые комнаты
31:18 — Игровая зона
33:38 — Общение с директором ХК «Металлург» Алексеем Жлобой
39:38 — Подводим итоги с Егором Коробкиным и Данилой Юровым
Огромная благодарность хоккейному клубу «Металлург» за возможность побывать внутри строящейся Академии, пройти по объекту практически целиком и показать зрителям, каким будет этот комплекс после завершения строительства.
Персональная благодарность Алексею Жлобе, Евгению Бирюкову, Елене Шкиль, Алексею Мишукову, Павлу Зайцеву, Максу Шмакову, Татьяне Правдиной, Михаилу Долидзе, Антону Чайке и SMM-щикам Васе и Полине за помощь в организации съемок, предоставленные материалы, обратную связь и большое количество работы вокруг этого выпуска.
Большая благодарность моим друзьям из FONBET за поддержку проекта «Роман с Хоккеем». Для меня особенно ценно, что благодаря этому партнерству мы можем делать не только оперативный хоккейный контент, но и такие большие выездные истории, которые требуют серьезных трудозатрат.
Спасибо Даниле Юрову и Егору Коробкину за то, что провели этот день вместе с нами и помогли посмотреть на будущую Академию глазами хоккеистов, которые сами прошли систему «Металлурга».
Данила Юров:
Запрещенная соцсеть — https://www.instagram.com/_yurov22
Егор Коробкин:
Запрещенная соцсеть — https://www.instagram.com/korobok_94
TG — https://t.me/korobkinG94
ХК «Металлург»:
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TG — https://t.me/metallurgmgn
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Еще больше эксклюзивов о ХК «Металлург»:
🏒 Андрей Разин — о «Металлурге», вылете от «Ак Барса», трансферах и жизни без хоккея
https://youtu.be/HPex6OqMtow
🏒 Егор Коробкин — о Разине, «Металлурге», Маклюкове, Кубке Гагарина и новом сезоне
https://youtu.be/XZdJkTaRmDY?si=rGwClAuWj5H3SydS
🏒 Евгений Бирюков — о трансферах «Металлурга», Тодде, Канцерове, потолке зарплат и будущем клуба
https://youtu.be/Xw8Wadly6R8?si=qkB87S5f8oM_QYUp
🏒 «Наш хоккей»: Дмитрий Силантьев — будущее за быстрым хоккеем!
https://youtu.be/RRXXwT-Z-mY?si=iWHKPLsWCMZ_4Z5x
🏒 Данила Юров: первый сезон в НХЛ, Капризов, «Металлург» и жизнь в Америке
https://youtu.be/QWJbeyNS4Oo?si=OjpuQQd1wFf0EyJC
Другие площадки проекта «Роман с Хоккеем»:
TG — https://t.me/hockeywithroman
VK — https://vk.com/romanwithhockey
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Новая Академия «Металлурга» в Магнитогорске: две ледовые площадки под одной крышей, 18 раздевалок, арена на 1200 зрителей, жилой корпус более чем на 120 человек, медицинский центр, бассейн, сауны, учебные помещения и полноценная инфраструктура для подготовки молодых хоккеистов. Большая экскурсия по строящемуся объекту вместе с Данилой Юровым, Егором Коробкиным и директором ХК «Металлург» Алексеем Жлобой.
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