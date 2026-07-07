Большое интервью Евгения Бирюкова | Трансферы «Металлурга», Тодд, Канцеров, Разин
#Металлург #КХЛ #ЕвгенийБирюков
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Большое интервью со спортивным директором ХК «Металлург» Евгением Бирюковым.
Поговорили о строительстве новой академии, философии комплектования команды, трансферах этого межсезонья, Нейтане Тодде, уходе Романа Канцерова, Робине Прессе, Илье Набокове, Дмитрии Силантьеве, потолке зарплат, рекламных деньгах, изменениях регламента КХЛ, работе менеджера и будущем магнитогорского «Металлурга».