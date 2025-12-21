20 декабря 2025 года в Ярославле «Локомотив» и «Авангард» сыграли очередной матч Фонбет КХЛ. Это продолжение одного из самых горячих противостояний последних лет: две семиматчевые серии плей-офф, плотная история очных матчей и теперь победа «Авангарда» со счётом 0:3. В этом выпуске делюсь впечатлениями от игры и тем, как меняется баланс сил в этой паре.

В этом видео:

— почему матч в Ярославле получился «игрой до гола»

— первый период и моменты «Локомотива», которые могли всё перевернуть

— как «Авангард» перетерпел стартовый штурм, забрал концовку и закрыл матч в стиле плей-офф

— Никита Серебряков, Маклауд, Шарипзянов и работа плана Ги Буше

— как сказываются потери Берёзкина и Фрёза и чего прямо сейчас не хватает «Локомотиву» в играх с «Авангардом»