Снова «Локомотив» – «Авангард» в плей-офф? / Мои впечатления о матче в Ярославле
20 декабря 2025 года в Ярославле «Локомотив» и «Авангард» сыграли очередной матч Фонбет КХЛ. Это продолжение одного из самых горячих противостояний последних лет: две семиматчевые серии плей-офф, плотная история очных матчей и теперь победа «Авангарда» со счётом 0:3. В этом выпуске делюсь впечатлениями от игры и тем, как меняется баланс сил в этой паре.
В этом видео:
— почему матч в Ярославле получился «игрой до гола»
— первый период и моменты «Локомотива», которые могли всё перевернуть
— как «Авангард» перетерпел стартовый штурм, забрал концовку и закрыл матч в стиле плей-офф
— Никита Серебряков, Маклауд, Шарипзянов и работа плана Ги Буше
— как сказываются потери Берёзкина и Фрёза и чего прямо сейчас не хватает «Локомотиву» в играх с «Авангардом»