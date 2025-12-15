Кто возьмет Кубок Гагарина? Лучший игрок нового сезона. Пятерка сильнейших
СКА остановил Динамо, Локо хочет Кубок, Спад АК Барса, Торпедо в топе, Кризис Автомобилиста | КХЛ
Спартак увольняет, Конфликтный Металлург, Хартли и Локомотив все? Северсталь в топе | КХЛ ВРЕМЕННО
ЦСКА - чемпион? Бронза у Драконов, Спартак раскатал Торпедо. Результаты Кубка мэра Москвы
Тамбиев покинул Адмирал, Динамо громит Трактор, ЦСКА без Спронга, Амур убрал Гальченюка | КХЛ
Увольнение Кудашова, Барыс грохнул Локо, Рекорды Динамо Мн, Торпедо рвёт! Авангард возвращается? КХЛ