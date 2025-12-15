Новый выпуск рубрики «Хоккейный разговор». Мой гость — один из самых известных тренеров КХЛ: Олимпийский чемпион Пхёнчхана, двукратный обладатель Кубка Гагарина с «Магниткой», в прошлом сезоне главный тренер ЦСКА — Илья Воробьёв.

В первой части говорим о том, как живёт тренер вне скамейки, о девяти тренерских отставках с начала сезона, решениях клубов, рынке тренеров и предложениях после ухода из ЦСКА. Во второй — «личная версия» наград КХЛ за первую половину сезона: бомбардиры, снайперы, защитники, вратари, тренеры, молодые и ветераны, MVP, приз имени Сергея Гимаева и символическая шестёрка.